السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل الأم المتهمة بتقييد ابنتها بمنطقة المقطم

جريدة الدستور
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قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأم المتهمة بتقييد ابنتها بمنطقة المقطم، وأخذت عليها تعهدًا بحسن معاملتها وتربيتها.

وكشفت مناظرة النيابة العامة للفتاة عدم وجود أي إصابات ظاهرية على جسدها، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على والدة الطفلة بعد ساعات من تداول فيديو على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر من خلاله تقييد فتاة واستغاثتها بالجيران من والدتها التي قيدتها واعتدت عليها بالضرب.

وأضافت والدة الفتاة أنها قيدت ابنتها وتركتها في الغرفة المطلة على النافذة، وأنها لا تعرف من قام بتصويرها من قبل جيرانها، ونفت علمها بانتشار فيديو استغاثة الطفلة على منصات التواصل الاجتماعي، وأنها تفاجأت بالشرطة تحضر إليها واصطحبتها هي وابنتها لقسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة وأحالتهما إلى النيابة العامة، وبسؤال ابنة المتهمة أكدت رواية الأم ورفضت اتهامها بتعذيبها أو ضربها.

وقالت «كنت بأدبها عشان ضربت أخوها الصغير كتير، وقولت لها كتير متضربش أخوها بس مكنتش بتسمع الكلام، وتحدثت السيدة عن أنها تحب ابنتها كثيرًا وأنها لم تفعل ذلك بقصد تعذيبها أو الانتقام منها، بل كان هدفها تأديبها حتى تتوقف عن الاعتداء على شقيقها الأصغر، خاصة في الوقت الذي تكون فيه الأم خارج المنزل لتكون مطمئنة عليه معها، خاصة أنها تبلغ من العمر 13 سنة».

إخلاء سبيل ا منطقة المقطم الأم المتهمة بتقييد ابنتها

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