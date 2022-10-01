أخبار الظهيرة| مصر تفوز بمقعد بالمنظمة الدولية للطيران المدنى.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الفنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز هذه الأحداث من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

«التدوير» بالفنون والأزياء لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ بـ«COP27»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ «cop 27» إنه ولأول فى تاريخ مؤتمرات المناخ سيعقد منتدى الفنون والأزياء في المنطقة الخضراء، مؤكدة على أهمية دور الفنون فى دعم الوعي المجتمعي وتنويره بأهمية القضايا البيئية خاصة تغير المناخ وعرض أساليب لإعادة التدوير والاستخدام كأحد أساليب الحفاظ على الموارد والتصدى لآثار التغيرات المناخية، وهي أحد الموضوعات التى سيتم تناولها في الأحداث الجانبية خلال مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ لعرض التدوير وإعادة الاستخدام كثورة في عالم الفنون والأزياء لدعم البيئة وحمايتها وهو ما سيتحقق بمشاركة رواد الأعمال والقائمين على هذا القطاع فى مصر.. اضغط هنا

لجنة التخطيط تحسم مصير الراحلين مع كولر.. وتتحفظ على مصير الثنائي زياد طارق مصطفى سعد

استقرت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح علي عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي، لبحث تقريره عن المباريات الودية الثلاثة التي خاضها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ومواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.. اضغط هنا

بدء توافد النواب استعدادًا لانطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس

بدأ منذ قليل توافد أعضاء مجلس النواب إلى مقر المجلس، وذلك استعدادا لبدء جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.. اضغط هنا

80 زيارة ميدانية للتوعية بأضرار البلاستيك بمدينة شرم الشيخ

تابعت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمال حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بشرم الشيخ، وذلك في إطار استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ cop27، وفي إطار دعم تنفيذ سياسة الحكومة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية.. اضغط هنا

بمرتب يصل 3500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل للشباب بالمنوفية، وذلك برواتب تصل إلى 3500 جنيه، وذلك بناءا على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.. اضغط هنا

«المشروعات المشتركة» تطرح وحدات سكنية بالمجتمع السكني الجديد في حلوان

قال المهندس خالد جاد عطية، وكيل وزارة الإسكان ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير، إنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة في نطاق المجتمع السكني الجديد بحلوان، منها ما يجري طرحه حاليا أمام الأفراد والشركات، ومنها ما هو مقرر الانتهاء منه أواخر العام الجاري، حيث تتنوع هذه المشروعات بين طرح وحدات سكنية وإدارية بأسعار تنافسية، وكذلك طرح منطقة خدمية وترفيهية من شأنها إحداث نقلة حضارية متميزة وإحداث تغيير نوعي بمنطقة حلوان.. اضغط هنا

وزيرة الهجرة تشارك في احتفال «الأرثوذكسية» بـ60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الاحتفالية التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والتي أقيمت بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزراء التضامن والتنمية المحلية والدكتور أحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والخبير العالمي م هاني عازر وذلك في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. اضغط هنا

مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدنى

فازت مصر بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني، حيث تم انتخاب مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري المهندسة إنجي اليظي نائبا لرئيس اللجنة بدعم من المجموعة الإفريقية المتمثلة في المفوضية الإفريقية للطيران "الأفكاك".. اضغط هنا

المديريات التعليمية تصدر تعليمات بشأن تطبيق اليوم الرياضي في المدارس

أصدرت المديريات التعليمية توجيهات عامة لجميع المعلمين والموجهين بالنسبة لليوم الرياضي، وفقًا للكتاب الدوري رقم ۲۷، وكيفية تنفيذه في المدارس.. اضغط هنا

اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى 12 محافظة

بدأت الدراسة، اليوم السبت، في 12 محافظة، وهي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت؛ "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية".. اضغط هنا