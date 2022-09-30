ضبط متهم بسرقة الشقق في القاهرة الجديدة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى شركات صيانة المشروعات - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون - هاتفين محمول - مبلغ مالي - جهاز "لاب توب") من داخلها.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن وأقر بارتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.