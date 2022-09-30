الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تبدأ من 5900 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار رحلات عمرة المولد النبوى

مصر للطيران
مصر للطيران
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أعلنت الشركة الوطنية «مصر للطيران» عن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام، والتي تنطلق أولى رحلاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2022.

وتبدأ الأسعار من 5900 جنيه على خط سير «القاهرة أو برج العرب/ جدة/ القاهرة أو برج العرب»، وتبدأ من 6400 جنيه على خط سير «القاهرة أو برج العرب/ جدة/ المدينة/ القاهرة أو برج العرب»، وتبدأ من 6650 جنيه على خط سير «القاهرة أو برج العرب/ المدينة/ جدة/ القاهرة أو برج العرب»، وتشمل الأسعار الضرائب والرسوم المقررة.

وأشار الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الشركة تسعى جاهدة للخروج بموسم عمرة مميز، وتضع احتياجات المسافرين المعتمرين على رأس أولوياتها من خلال توفير سعة مقعدية تناسب أعداد المسافرين بأسعار تنافسية، وكذلك خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللوجيستية، والخدمات اللازمة وتذليل كافة العقبات بمطارات القاهرة وبرج العرب وجدة والمدينة المنورة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تبدأ من 5900 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار رحلات عمرة المولد النبوى

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