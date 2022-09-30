أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 30-9-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، حيث تستقر أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال يومي الجمعة والسبت الإجازة الرسمية للبنوك المصرية، والتي تتوقف فيها جميع التعاملات المالية، لذا تتجه نحو الاستقرار خلال هذين اليومين إلى حد كبير.

وخسر الجنيه المصري خلال هذا العام جزء كبير من قيمته وصلت إلى 30%؛ بسبب اتجاه البنك المركزي إلى تخفيض قيمته أكثر من مرة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

العملة شراء بيع أسعار العملات سعر دولار أمريكى​ 19.5108 جنيه مصري 19.5875 جنيه مصري أسعار العملات سعر يورو​ 18.9372 جنيه مصري 19.0195 جنيه مصري أسعار العملات سعر جنيه إسترلينى​ 21.1810 جنيه مصري 21.2720 جنيه مصري أسعار العملات سعر فرنك سويسرى​ 19.8786 جنيه مصري 19.9587 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.4781 جنيه مصري 13.5329 جنيه مصري أسعار العملات سعر ريال سعودى​ 5.1877 جنيه مصري 5.2101 جنيه مصري أسعار العملات سعر دينار كويتى​ 62.8571 جنيه مصري 63.1244 جنيه مصري أسعار العملات سعر درهم إماراتى​ 5.3118 جنيه مصري 5.3330 جنيه مصري أسعار العملات سعر اليوان الصينى​ 2.7347 جنيه مصري 2.7474 جنيه مصري

سعر اليورو اليوم

انخفض سعر اليورو خلال تعاملات اليوم في مصر، وسجل البنك المركزي المصري إلى 18.67 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، مقابل 18.74 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".