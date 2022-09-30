الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 30-9-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، حيث تستقر أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال يومي الجمعة والسبت الإجازة الرسمية للبنوك المصرية، والتي تتوقف فيها جميع التعاملات المالية، لذا تتجه نحو الاستقرار خلال هذين اليومين إلى حد كبير.

وخسر الجنيه المصري  خلال هذا العام جزء كبير من قيمته وصلت إلى 30%؛ بسبب اتجاه البنك المركزي إلى تخفيض قيمته أكثر من مرة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر 

العملةشراءبيع
أسعار العملات سعر دولار أمريكى​19.5108 جنيه مصري 19.5875 جنيه مصري
أسعار العملات  سعر يورو​18.9372 جنيه مصري19.0195 جنيه مصري
أسعار العملات  سعر جنيه إسترلينى​21.1810 جنيه مصري21.2720 جنيه مصري
أسعار العملات  سعر فرنك سويسرى​19.8786 جنيه مصري19.9587 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.4781 جنيه مصري13.5329 جنيه مصري
أسعار العملات  سعر ريال سعودى​5.1877 جنيه مصري5.2101 جنيه مصري
أسعار العملات  سعر دينار كويتى​62.8571 جنيه مصري63.1244 جنيه مصري
أسعار العملات سعر درهم إماراتى​5.3118 جنيه مصري5.3330 جنيه مصري
أسعار العملات  سعر اليوان الصينى​2.7347 جنيه مصري2.7474 جنيه مصري

 

 

سعر اليورو اليوم 

  • انخفض سعر اليورو خلال تعاملات اليوم في مصر، وسجل البنك المركزي المصري  إلى 18.67 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، مقابل 18.74 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم

  • وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل 18.65 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.
  • وبلغ  سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سجل نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.
  • وجاء سعر اليورو اليوم في بنك Saib بنحو 18.55 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر اليورو اليوم في إيجي بنك سجل نحو 18.61 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

أسعار الرخام والجرانيت المصري والمستورد في شق الثعبان

أسعار العملات سعر اليورو اليوم اسعار العملات الاجنبية والعربية الاجازة الرسمية للبنوك الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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