الخميس 29 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 29-9-2022 فى البنوك

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
ads

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، فيما اتجه سعر الدولار ليفقد قرشين من سعره أمام الجنيه ليسجل 19:55 جنيه للبيع حسب شاشات البنك المركزي المصري، وذلك بعد أن وصل إلى 19:57 جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء، واستقرت أسعار العملات الأخرى وعلى رأسها أسعار العملات العربية، فيما تراجع سعر اليورو والجنيه الاسترليني.

واتجهت أيضًا أغلب أسعار العملات العربية للثبات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ويعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم 29-9-2022 في البنوك .

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​19.4822 جنيه مصري19.5583 جنيه مصري
يورو​18.6737 جنيه مصري18.7545 جنيه مصري
جنيه إسترلينى​20.7700 جنيه مصري20.8531 جنيه مصري
فرنك سويسرى​19.7749 جنيه مصري19.8602 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.4769 جنيه مصري13.5305 جنيه مصري
اليوان الصينى​2.6939 جنيه مصري2.7055 جنيه مصري

 

 

أسعار العملات العربية 

 

العملة شراء بيع 
ريال سعودى​5.1732 جنيه مصري 5.1962 جنيه مصري
دينار كويتى​62.6760 جنيه مصري62.9412 جنيه مصري
درهم اماراتى​5.3040 جنيه مصري5.3250 جنيه مصري
دينار بحريني    50.3359 جنيه مصري 51.8261 جنيه مصري
ريال عماني 

   جنيه مصري 49.4416

50.7532

 

 

 

 

 

 

سعر اليورو اليوم 

  • بلغ سعر اليورو اليوم  في البنك المركزي المصري، 18.76جنيها للشراء و18.84جنيه للبيع
  • وبلغ سعر اليورو اليوم  في بنك مصر، نحو 18.57جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.73جنيه للبيع.
  • ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.57جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.73جنيه للبيع.

سعر كراسة الشروط لشقق الإسكان 2022 .. وأماكن طرحها

  • وصل سعر اليورو اليوم  في البنك التجاري الدولي ، 18.59جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 18.76جنيه للبيع.

 

  • وسجل سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد، نحو 18.87جنيه للشراء و18.89جنيه للبيع.

 

 

  • وبلغ سعر اليورو اليوم  في بنك الإسكندرية، 18.57جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.75جنيه للبيع.

 

  • وسجل سعر  اليورو الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 18.62جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.75 جنيه للبيع.

 

  • وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس  نحو 18.53جنيه للشراء، و 18.75جنيه للبيع.
txt

الجمعية المركزية الزراعية بالداخلة تقرر رفع سعر استلام البلح الخام

 

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية سعر اليورو اليوم أسعار العملات العربية اسعار العملات الاجنبية والعربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

أسعار الذهب اليوم 29-9-2022 فى مصر

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

موعد مباراة ليفربول وبرايتون فى الدورى الإنجليزى

سعر الدولار اليوم 29-9-2022 فى البنوك المصرية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

محمد العسيري

غناء محمد رمضان

ماجد حبته

ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟