أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 29-9-2022 فى البنوك

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، فيما اتجه سعر الدولار ليفقد قرشين من سعره أمام الجنيه ليسجل 19:55 جنيه للبيع حسب شاشات البنك المركزي المصري، وذلك بعد أن وصل إلى 19:57 جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء، واستقرت أسعار العملات الأخرى وعلى رأسها أسعار العملات العربية، فيما تراجع سعر اليورو والجنيه الاسترليني.

واتجهت أيضًا أغلب أسعار العملات العربية للثبات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ويعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم 29-9-2022 في البنوك .

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 19.4822 جنيه مصري 19.5583 جنيه مصري يورو​ 18.6737 جنيه مصري 18.7545 جنيه مصري جنيه إسترلينى​ 20.7700 جنيه مصري 20.8531 جنيه مصري فرنك سويسرى​ 19.7749 جنيه مصري 19.8602 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.4769 جنيه مصري 13.5305 جنيه مصري اليوان الصينى​ 2.6939 جنيه مصري 2.7055 جنيه مصري

أسعار العملات العربية

العملة شراء بيع ريال سعودى​ 5.1732 جنيه مصري 5.1962 جنيه مصري دينار كويتى​ 62.6760 جنيه مصري 62.9412 جنيه مصري درهم اماراتى​ 5.3040 جنيه مصري 5.3250 جنيه مصري دينار بحريني 50.3359 جنيه مصري 51.8261 جنيه مصري ريال عماني جنيه مصري 49.4416 50.7532

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، 18.76جنيها للشراء و18.84جنيه للبيع

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر، نحو 18.57جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.73جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.57جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.73جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ، 18.59جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 18.76جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد، نحو 18.87جنيه للشراء و18.89جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، 18.57جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.75جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 18.62جنيه للشراء، بينما سجل نحو 18.75 جنيه للبيع.