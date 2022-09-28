رئيس البرلمان العراقي يدعو القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحلبوسي أكد ضرورة إيجاد حل ووجوب الحرص كمجلس النواب أن يكون ممثلا لجميع أبناء الشعب، داعيا القوى السياسية للجلوس على طاولة واحدة لايجاد مخرج سياسي للبلد على المستوى التنفيذي والقضائي والتأكيد على العمل لجمع الفرقاء السياسيين".

وأضاف البيان أن "الحلبوسي شدد على ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمّل الجميع فيه مسؤولياته وما يلقى على عاتقه أمام الشعب، لأننا نستهل جلساتنا بكلمة "باسم الشعب" ولذلك يجب أن يكون المجلس ممثلا لكل أبناء الشعب".

وتابع إن "الحلبوسي وجه اللجان النيابية باستئناف عملها والعمل على استضافة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال والمعنين فيها ومتابعة مراحل تطبيق قانون الامن الغذائي والقوانين الاخرى، وتقديم تقريرها وتحمل المسؤولية امام الشعب وإعادة الدور الرقابي للمجلس".

وفي وقت سابق، رفع مجلس النواب العراقي، جلسته الرابعة في الفصـل التشريعي الثاني من السنـة التشريعيـة الأولى للدورة الانتخابية الخامسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس رفع جلسته".

وصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس، صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضافت، أن "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً"، مشيرة الى أن "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".

وصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على انتخاب محسن المندلاوي نائباً أولاً لرئيس البرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب انتخب النائب محسن المندلاوي نائباً أولا لرئيس المجلس"، مبينة أن "عدد المصوتين للمندلاوي بلغ 203 اصوات، اما عدد المصوتين للنائب ياسر الحسيني فبلغ 7 اصوات، فيما حصل النائب باسم الخشان على 17 صوتاً".

وأضافت، أن "عدد الاوراق الباطلة بلغ 13 صوتاً".

وافتتح نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الجلسة التي تضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.