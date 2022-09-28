فى أول اجتماع له| وزير الدفاع السعودى: سنحمى الوطن ومصالحه من التهديد الخارجى

اجتمع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، مع قادة وكبار المسئولين بالوزارة، في اجتماعه الأول بعد تعيينه وزيرًا للدفاع.

وألقى بن سلمان، خلال الاجتماع كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الكريمة بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع، سائلًا المولى عز وجل له العون والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال الاجتماع، أن وزارة الدفاع قد حظيت منذ تولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه، أثمرت بإطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأكد أن وزارة الدفاع ستمضي على نهج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساره الذي رسمه للوزارة، لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار.

وفي وقت سابق، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في مقر وزارة الدفاع بجدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.

وعبَّر ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة، مشيدًا بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعًا إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر.

وأكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية.