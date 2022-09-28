الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى

حوادث

إحالة التيك توكر إبراهيم مالك إلى المحاكمة

إبراهيم مالك
إبراهيم مالك
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أحالت النيابة العامة بدمنهور قضية التيك توكر إبراهيم مالك إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، لاستكمال التحقيقات في البلاغ المقدم ضده بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومخالفة قيم المجتمع.
وقال مقدم البلاغ ضد التيك توكر إبراهيم مالك، إنه تقدم ببلاغ إلكتروني من خلال موقع النيابة العامة، وتم اتخاذ اللازم وضبط المذكور من قبل الشرطة.
وتبين أن التيك توكر من محافظة البحيرة بمركز كوم حمادة بقرية الطيرية واسمه الحقيقى إبراهيم خليفة وتم القبض عليه من مباحث البحيرة وأجريت التحقيقات فى نيابة دمنهور، وأحيلت إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية لاستكمال التحقيقات بالقضية.
وأشار إلى أنه بعد تقديم البلاغ تم التعرف على صاحب الحساب الإلكترونى من خلال التحريات والبصمة الإلكترونية ومعرفة المكان الذى يتم بث مباشر منه وتحديد مكان والقبض عليه، وأوضح أن التهم الموجه إليه حتى الآن هى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ومخالفة قيم المجتمع وسب الفلاحين وممارسة أعمال منافية ونشر الفسق والفجور.

النيابة العامة بدمنهور لتيك توكر إبراهيم مالك الإسكندرية المحكمة الاقتصادية مواقع التواصل الاجتماعي

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