الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا
ads

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز ملوى، فى جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوى، تتضمن انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائى، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك مصرع مروة أحمد حسونة 18 عاما، تقيم بمركز أبوقرقاص، وإصابة كل من فرج عبدالرازق 52 عاما، وسامح رمضان 42 عاما، وأحمد محمود 56 عاما.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على السيارة لحين استكمال التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

ربة منزل سيارة ملاكي انقلاب الطريق الصحراوي الغربي محافظة المنيا مركز ملوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهالة التراب على «شامبليون»

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

إغلاق محطة مترو جمال عبدالناصر الجمعة المقبل

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (6)

إبراهيم داود

تثقيف الشعب.. بين الدولة والقطاع الخاص

ماجد حبته

روشتة جديدة لتطوير التعليم

أميرة عبد الكريم

موسم صيد الانبعاثات

صفوت البياضي

مصرنا الحبيبة.. وخصوصية أقدم الحضارات

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 3 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلى ينفذ عملية عسكرية فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن عدم اعترافها بنتائج الاستفتاءات الروسية فى أوكرانيا

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تفجر الأوضاع بالقدس المحتلة