مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز ملوى، فى جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوى، تتضمن انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال البحث الجنائى، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك مصرع مروة أحمد حسونة 18 عاما، تقيم بمركز أبوقرقاص، وإصابة كل من فرج عبدالرازق 52 عاما، وسامح رمضان 42 عاما، وأحمد محمود 56 عاما.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على السيارة لحين استكمال التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.