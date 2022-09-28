الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصادرة 8 أطنان «تونة» فاسدة فى المنوفية

تونة
تونة
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

جرى ضبط 5,200 طن "تونة – كاتشب" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قصد الغش مخزن ضبط السلع الغذائية محافظة المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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