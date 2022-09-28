القبض على تاجر ملابس اعتدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر ملابس لقيامه بالتعدى على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، يفيد بورد إخطارا من قسم أول الزقازيق عن بلاغ ربة منزل تدعى "محاسن" مقيمة دائرة القسم تتهم فيه "إ م ج" 39 عاما تاجر ملابس، بالتعدى على شقيقها "م خ" 33 عاما من ذوى الاحتياجات الخاصة بأن استدرجه لمسكنه وتعدى عليه، فور البلاغ توجه ضباط مباحث القسم لموقع البلاغ وتم القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9542 جنح قسم أول الزقازيق.