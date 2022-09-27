زيلينسكي وأمين عام «الناتو» يبحثان زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، حاجة بلاده لمزيد من الدعم العسكري من دول الحلف.

وجاء الاتصال في أعقاب الاستفتاء الروسي على ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

ووجه “زيلينسكي” الشكر لستولتنبرج على تنديده بعملية التصويت، التي وصفتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنها صورية وغير شرعية.

وقال "ناقشنا التطورات الحالية في ساحة المعركة والمزيد من الدعم من الدول الأعضاء في الحلف للقوات المسلحة الأوكرانية".

كلمة أمام مجلس الأمن

وفي وقت لاحق اليوم، يلقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كلمة أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي تركز على الاستفتاءات التي أجرتها روسيا لضم مناطق من أوكرانيا، والتي وقوبلت بإدانة دولية.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن وفد أوكرانيا في الأمم المتحدة هو الذي طلب أن يدلي زيلينسكي بكلمة.

وقالوا إنه من المتوقع أن تحاول روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، منع إلقاء الكلمة عبر الفيديو.

وفي عملية التصويت تلك، لا يحق للدول دائمة العضوية مثل روسيا حق النقض، لكنها تحتاج إلى تأمين موافقة ما لا يقل عن 9 أعضاء من الأعضاء الـ15 بالمجلس.

استفتاء على ضم أراضي أوكرانية

وفي أوكرانيا، تم تنظيم استفتاءات منذ يوم الجمعة في أربعة أقاليم تحتلها روسيا وهي خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا بشأن الانضمام إلى روسيا.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضم المحتمل لأراضي أوكرانية إلى روسيا بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعدم اعتراف الغرب مطلقًا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية بعد أن بدأت السلطات التي نصبها الكرملين تعلن نجاح استفتاءات نظمتها في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال بلينكن للصحافيين "نحن والعديد من الدول الأخرى كنا واضحين تماما. لن نعترف - في الواقع لن نعترف مطلقًا - بضم روسيا لأراض أوكرانية".