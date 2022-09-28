نظام الصيام المتقطع.. كيف يمكن إنزال الوزن بصورة سريعة وفعالة؟

هناك الكثير من الأمور التي يمكنك الاعتماد عليها لفقدان الوزن بصورة سريعة وفعالة، ولكن عليك أن تختار ما لا يسبب لك مجموعة من السلبيات.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" من السهل أن ترى كيف أن بساطة الصيام المتقطع - حيث تلتزم بتناول السعرات الحرارية المعتادة، تقيد تناول الطعام في أوقات معينة من اليوم - يمكن أن يبدو جذابًا وفعالًا في آن واحد.

وفقًا لبحث أجرته كلية هارفارد للصحة العامة ، يرى الصيام المتقطع فقدانًا نموذجيًا للوزن يتراوح بين 7 و11 رطلاً عند اتباعه لمدة 10 أسابيع.

فوائد اتباع الصيام المتقطع

"انخفاض الأنسولين أثناء الصيام يُظهر أنه يسهل حرق الدهون، قد تزداد مستويات هرمون النمو أيضًا، مما قد يدعم حرق الدهون وتكوين العضلات"، كما يقول خبير التغذية روب هوبسون، المؤلف المشارك لكتاب The Detox Kitchen Bible.

يقول روب: "يبدو أن الصيام يحسن أيضًا حساسية الأنسولين، مما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري".

وجدت الدراسات أيضًا أن الصيام يمكن أن يساعد في درء التهاب المفاصل والألم المزمن وارتفاع ضغط الدم، في حين أن المستويات المتزايدة من بكتيريا الأمعاء الصحية التي تأتي من الصيام المتقطع تساعد على الهضم، وترتبط القناة الهضمية السعيدة بتحسين الصحة العقلية.

يتضمن النظام تناول الطعام خلال نافذة مدتها ثماني ساعات ، ثم الصيام لمدة 16 ساعة (تشمل الاختلافات الأخرى 14:10 و5: 2 ، حيث تصوم لمدة يومين في الأسبوع).

من الناحية النظرية، أنت تنام خلال الجزء الأكبر من 16 ساعة، مع ضبط نافذة تناول الطعام الخاصة بك على 9 صباحًا - 5 مساءً أو 12 مساءً - 8 مساءً، حتى تتمكن من احتواء أوقات الإفطار والغداء والعشاء المعتادة.

يقول “روب” إن هناك مجال كبير للاستسلام للجوع، مما قد يؤدي إلى الأكل بنهم وتناول وجبات خفيفة غير صحية، لذا للحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة من الممكن تناول الكثير من الوجبات الخفيفة على التفاح، حيث يقال إنه يحد من آلام الجوع والموز، وكذلك رقائق البطاطس والبسكويت.

ولابد من شرب الكثير من الماء وإدراك أن تبقي نشيطًا وتتخلص من تناول الوجبات الخفيفة المسائية، وكذلك ممارسة الرياضة بين الوجبات حتى تحصل على الطاقة والبروتين لتعزيز تعافي العضلات.