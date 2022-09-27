الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال تاجر عملة بالسوق السوداء 15 يومًا

جريدة الدستور
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص "تاجر عملة" كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

وكشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لرغبته فى شراء سيارة، واتفق معه على التقابل فى أحد الأماكن بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور وصوله فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارتين بمغافلته واستولوا منه على مبلغ مالى أثناء معاينته السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث، تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بأنه حضر للمنطقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص لاستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفية بقصد الاتجار به.

وفور وصوله للمكان المشار إليه فوجئ بتواجد المذكورين واستولوا منه على المبلغ المالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بإشراف اللواء علاء بشندى رئيس مباحث المديرية، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامه بقدرته على استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية أقل من السوق المصرفية.

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتم ارتكاب الواقعة، كما أقروا بتقسيم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشاد ثلاثة من المتهمين ضبط «مبلغ مالى من متحصلات الواقعة- مشغولات ذهبية تم شراؤها من متحصلات واقعة السرقة».

وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

قاضي المعارضات التحقيقات الاستيلاء تاجر عملة

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