الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد حضوره القمة العربية بالجزائر

قالت الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيشارك في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس القمة العربية المزمع عقدها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر.

وكشفت الخارجية الجزائرية أن الوزير رمطان لعمامرة، سلم رسالة الدعوة لجوتيريش، خلال جلسة عمل جمعتهما في إطار المشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأبرز ذات المصدر، أن جوتيريش، أكد حضوره لأشغال القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، وأنه أشاد بالمساهمة "الاستثنائية" للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف خدمة لأهداف السلم والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن هناك اختلالات تحاكي العمل الدولي.

وأكد لعمامرة ضرورة إعلاء المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ولا بد من مواجهة التحديات المشتركة.

وتابع: «نواصل مسيرة بناء الجزائر الجديدة، ونستعد لاحتضان قمة هامة للدول العربية، باعتبارها محطة فارقة بالعمل العربي المشترك»، مشددًا على أن معالجة القضية الفلسطينية تبقى المفتاح لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وحول الأوضاع فى ليبيا، قال وزير الخارجية الجزائرى: «إننا نؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضرورة تنظيم انتخابات نزيهة»، مشددًا على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل والصحراء.

وفي وقت سابق دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية فى بيان لها، أن وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق، سلم رسالة الدعوة، بصفته مبعوثًا خاصًا لتبون.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للوزير الجزائري اليوم بالخرطوم.

وتضمنت الرسالة دعوة البرهان للمشاركة في أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر الشهر المقبل، في توقيت تعددت فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.