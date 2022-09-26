السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد فتاة والتعدى على خصوصيتها وابتزازها، بنشر صور لها ورسائل على الهاتف المحمول بدائرة قسم أول سوهاج.



وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد ومحمد سعد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور لها ورسائل عبر الهاتف المحمول، والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وابتزازها.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.