لاتجارهما فى الهيروين.. إحالة أوراق شقيقين للمفتى بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني رئيس المحكمة، إحالة أوراق متهمين بالاتجار في المخدرات، إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.



تعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات.



كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من "هـ.ن.ع"، وشقيقه "ع.ن.ع"، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما.



عقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند القبض عليهما، لاذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافة هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة.



وتبين من تقرير المعمل الكيماوي، أن عدد ثلاث أسطوانات تزن 594,73 جرام، وعدد ثلاث وعشرين لفافة 102,39 جرام واللفافات الملقاة لعملائهما وزنت 3,67جرام، و 4,66 جرام.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي حددت جلسة نوفمبر للنطق في إعدامهما.