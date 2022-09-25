الأحد 25 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لقاتل حماه أمام الماره بـ«حامول المنوفية»

محكمة
محكمة
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قضت جنايات شبين الكوم التابعه لمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، رئيس الدائرة الثالثة، بالحكم  المؤبد على قاتل والد زوجته السابق، المقيم بقرية الحامول التابعة لمركز منوف، وذلك بعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى، والمستشار أحمد سعيد الحوفي وسكرتارية سعيد أبو صالح، ليسدل الستار عن أول فصول تلك القضية. 

واستمتعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم والذي حاول فيه نفي سبق الإصرار والترصد في الواقعة لتخفيف الحكم على المتهم، كما سألت هيئة المحكمة المتهم عن ارتكابه الجريمة ونفى ارتكابه لها، موضحًا أن المحكمة أصدرت حكمها في الجلسة الأولى.

ترجع أحداث الواقعة لعدة أشهر، حيث قام شاب بقتل حماه، والذي كان يعمل مهندسًا زراعيًا على المعاش أثناء رؤية نجله الطفل أمام المارة على الطريق بقرية الحامول التابعة لمركز منوف، وسادت حالة وقتها من الذعر، كما تم القبض على المتهم في الحال فور الحادث. 

وأكد وائل عبد العظيم، محامي أسرة المهندس المقتول على يد زوج ابنته السابق بالمنوفية، أن المحكمة أصدرت حكمها من أول جلسة على الجاني بالمؤبد، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب للمحامي العام بعد صدور منطوق الحكم من محكمة الجنايات، لأن النيابة العامة هي صاحبة الحق في النقض عن المجني عليه.

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