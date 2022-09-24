السبت 24 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محاذير غرفة النوم.. دراسة أمريكية تكشف أسباب الأرق طوال الليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هناك العديد من الأشخاص يكافحون من أجل الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم العميق دون التقلب طوال الليل، إلا أن غرفة النوم الفوضوية المليئة بالأجهزة الإلكترونية قد تؤثر سلبًا على ساعات نومك، وفقًا لأحدث الأبحاث التي نشرها موقع «the sun» البريطاني.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة «سانت لورانس» في نيويورك، أن أولئك الذين يميلون إلى تخزين الأشياء، مما يتسبب في حدوث فوضى بغرفة النوم، استغرقوا وقتًا أطول للنوم أكثر من أولئك الذين حافظوا على غرفهم نظيفة ومرتبة.

وخلصت الدراسة إلى أن تنظيف غرفة النوم والتخلص من الفوضى بها، يقلل من الضغوط العقلية والجسدية قبل النوم، مشيرة إلى أن أجهزة الكمبيوتر على الطاولات، وتناول الطعام في السرير؛ كلها أمور يجب أن تبقى بعيدة عن غرفة النوم.

وأضافت الدراسة: «على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم غرفة نومك كمكتب منزلي، فسيبدأ عقلك في ربط غرفتك بضغوط العمل، وهو أمر غير جيد لمن يرغب في النوم والاسترخاء».

ووفقًا للدارسة، فإن البيئة المثالية للنوم، تتمثل في غرفة مظلمة وباردة وهادئة، إذ أن أجسامنا تطلق مادة الميلاتونين استجابة للظلام، مما يسهم في استرخاء العضلات، وهذا هو السبب في أن الكثير منا يكافح للنهوض من الفراش مبكرًا في أشهر الشتاء المظلمة. 

وذكرت الدراسة: «إذا كان هناك ضوء يتسلل إلى غرفة نومك، فقد يجعلك تشعر بمزيد من الاستيقاظ، لذلك قد يكون من المفيد استخدام الستائر المعتمة أو قناع العين». 

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