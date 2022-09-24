السبت 24 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

جريدة الدستور
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية وارتكاب 8 وقائع 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأنه حال ترجله من السيارة الخاصة بأحد أصدقائه بدائرة القسم فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصان قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما ضبط بحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات بيع الهواتف المحمولة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

قاضي المعارضات جنح مدينة نصر تشكيل عصابي سرقة الهواتف

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