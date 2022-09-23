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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد رفع الفائدة.. آخر تحديث سعر الذهب عيار 21 في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
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مع نهاية الأسبوع وبداية أسبوعًا جديدًا، تمكنت البورصة العالمية من إغلاق تعاملاتها الأسبوعية للمعادن على ثبات في سعر أوقية الذهب عالميًا إذ استقر سعر الذهب في مصر يوم الجمعة 23-9-2022 في التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، قبل أن تغلق السوق المحلية للإجازة الأسبوعية غدًا السبت.

وكان سعر الذهب، سجل خسائر كبيرة أمس الخميس، بالإضافة للسعر العالمي عقب عقب رفع سعر الفائدة الأمريكية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في محافظات مصر الآن نحو 1136 جنيها للجرام، وهي ذات أسعاره صباح يوم الجمعة، دون اشتمال سعر الذهب قيمة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1303 جنيهات

 

أما  سعر الذهب عيار 24 وهو الأعلى جودة فقد استقر بشكل ملحوظ خلال التعاملات الحالية مُسجلًا 1303 جنيهًا، ويعد هو الأعلى سعرًا لأنه الأكثر جودة.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1140 جنيها

 

أما عن نهاية تعاملات يوم الجمعة سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 1140 جنيها، وتميز ببعض الثبات.

 

وقد شهدت أسعار أوقية الذهب هبوطًا كبيرًا لتبلغ قيمة الأوقية 27 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت 1.63%.

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سعر الدولار اليوم الجمعة 23-9-2022 فى مصر

 

وعلى العكس فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليصل 9160 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل المصنعية والضريبة والدمغة.

 

وكان البنك المركزي الأمريكي "الفيدرالي الأمريكي" قرر، الأربعاء الماضي، رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 0.78%، وعقب رفع الفائدة الأربعاء، ارتفع سعر جرام الذهب 4 جنيهات، ليكون بذلك زاد نحو 13 جنيهًا منذ قرار الفائدة وحتى الساعة العاشرة صباح الخميس.

 

ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية فقد ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.02 دولار لتصل إلى 1669.81 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 6.95 دولار وبلغ  1677.95 دولار للأونصة عقب قرار البنك الفيدرالي رفع الفائدة.

سعر الذهب رفع سعر الفائدة الأمريكية سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 سعرالذهب اليوم

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وائل لطفي

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