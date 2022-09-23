سعر الدولار اليوم الجمعة 23-9-2022 فى مصر

تراجعات طفيفة سجلها سعر الدولار خلال نهاية تعاملاته أمس الخميس، واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس المستوى خلال تعاملات التي تتوقف فيها التعاملات البنكية مع يوم السبت، وهما يومي الإجازة الإسبوعية للبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 19:50 جنيه، بعد أن وصل بداية تعاملات الخميس إلى 19:53 جنيه، وهو ارتفاع تاريخي.

وبدأ التراجع الطفيف في سعر الدولار مع اتجاه البنك المركزي المصري أمس الخميس إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في الاحتماع السادس للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، وللمرة الثالثة تتخذ اللجنة نفس القرار بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير بعد أن قررت تقليل سعر الجنيه لأول مرة في الربع الأول من العام الجاري.

سعر الدولار اليوم في مصر.. تحديث يومي

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى : 19.43 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 19.44 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر: 19.44 جنيه للشراء، 19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib: 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك العربي الأفريقي: 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك قناة السويس: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك كريدي أجريكول: 19.40 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك البركة: 19.47 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الفائدة

وحسب القرار الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء الخميس تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، و12.25٪، و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

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