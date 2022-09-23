إليزا وأميليا تنشران صورهما في رحلة ميلانو بعد حضور أسبوع الموضة

شاركت الليدي أميليا وإليزا سبنسر لمحة عن رحلتهما الساحرة إلى ميلانو بعد حضور أسبوع الموضة في المدينة.

نشرت ابنتا شقيقة الأميرة ديانا، 30 عامًا، لقطات من إجازتهما في ميلانو على Instagram، بعد أيام فقط من الكشف عن ذهابهما إلى عرض مايكل كورس لربيع وصيف 2023 في نيويورك.

ارتدت الجميلات الشقراء كل ما لديهن من جمال في عرض Delcore's Fathom للأزياء في ميلانو في 21 سبتمبر.

ووفقًا لموقع «ديلي ميل» البريطاني شارك الزوجان سابقًا لقطات خاصة بهما في نيويورك، حيث استفادا إلى أقصى حد من ملاذهما الأمريكي واستمتعا بمشاهدة المعالم السياحية.

ويبدو أن التوأم العارضات يستمتعان باستكشاف ما أطلقت عليه أميليا اسم «مدينتها المفضلة» لأنهما صنعوا «الذكريات الأكثر خصوصية».

نشرت ابنتا شقيقة الأميرة ديانا لقطات من إجازتهما في ميلانو على Instagram، بعد أيام فقط من الكشف عن ذهابهما إلى عرض مايكل كورس لربيع وصيف 2023 في نيويورك.

وأظهر التوأم سابقًا كيف استفادا من رحلتهما إلى نيويورك، حيث صورت إليزا نفسها وهي تقفز في سيارة أجرة صفراء، كما اختارت أميليا فستانًا أنيقًا بقميص أسود مع حذاء رياضي Veja، بينما ارتدت إليزا فستانًا رماديًا من النوع الثقيل مع حذاء رياضي أبيض.

بينما كشفت صور أميليا أنها ذهبت أيضًا في نزهة بالقرب من استوديوهات Silvercup، وهي واحدة من أكبر مرافق إنتاج الأفلام والتلفزيون في مدينة نيويورك.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت أختها أميليا سترة سوداء مع بلوزة قصيرة بيضاء مع إطلالة أنيقة على جانبها الأيمن.

إليزا ترتدي فستانًا كستنائي اللون مع حزام فضي معقد، أختها أميليا ترتدي سترة سوداء مع بلوزة قصيرة بيضاء مع إزاحة أنيقة من جانبها الأيمن.

التوأم هما من بنات أخت الأميرة ديانا ونشأوا في جنوب إفريقيا.

في وقت لاحق، قاموا بذكاء الأمر وتوجهوا إلى مطعم Carlyle، حيث استمتعوا ببعض الكوكتيلات والمحار، يعد الفندق من أشهر المواقع في نيويورك حيث كان محبوبًا من قبل جون كنيدي، وقد أطلق عليه اسم «البيت الأبيض في نيويورك» أثناء إدارته، لأن الرئيس احتفظ بجناح في الطابق الرابع والثلاثين من الفندق طوال السنوات العشر الماضية.