الجمعة 23 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إليزا وأميليا تنشران صورهما في رحلة ميلانو بعد حضور أسبوع الموضة

إليزا وأميليا
إليزا وأميليا
ads

شاركت الليدي أميليا وإليزا سبنسر لمحة عن رحلتهما الساحرة إلى ميلانو بعد حضور أسبوع الموضة في المدينة.

نشرت ابنتا شقيقة الأميرة ديانا، 30 عامًا، لقطات من إجازتهما في ميلانو على Instagram، بعد أيام فقط من الكشف عن ذهابهما إلى عرض مايكل كورس لربيع وصيف 2023 في نيويورك.

ارتدت الجميلات الشقراء كل ما لديهن من جمال في عرض Delcore's Fathom للأزياء في ميلانو في 21 سبتمبر.

ووفقًا لموقع «ديلي ميل» البريطاني شارك الزوجان سابقًا لقطات خاصة بهما في نيويورك، حيث استفادا إلى أقصى حد من ملاذهما الأمريكي واستمتعا بمشاهدة المعالم السياحية.

ويبدو أن التوأم العارضات يستمتعان باستكشاف ما أطلقت عليه أميليا اسم «مدينتها المفضلة» لأنهما صنعوا «الذكريات الأكثر خصوصية».

نشرت ابنتا شقيقة الأميرة ديانا لقطات من إجازتهما في ميلانو على Instagram، بعد أيام فقط من الكشف عن ذهابهما إلى عرض مايكل كورس لربيع وصيف 2023 في نيويورك.

وأظهر التوأم سابقًا كيف استفادا من رحلتهما إلى نيويورك، حيث صورت إليزا نفسها وهي تقفز في سيارة أجرة صفراء، كما اختارت أميليا فستانًا أنيقًا بقميص أسود مع حذاء رياضي Veja، بينما ارتدت إليزا فستانًا رماديًا من النوع الثقيل مع حذاء رياضي أبيض.

بينما كشفت صور أميليا أنها ذهبت أيضًا في نزهة بالقرب من استوديوهات Silvercup، وهي واحدة من أكبر مرافق إنتاج الأفلام والتلفزيون في مدينة نيويورك.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت أختها أميليا سترة سوداء مع بلوزة قصيرة بيضاء مع إطلالة أنيقة على جانبها الأيمن.

إليزا ترتدي فستانًا كستنائي اللون مع حزام فضي معقد، أختها أميليا ترتدي سترة سوداء مع بلوزة قصيرة بيضاء مع إزاحة أنيقة من جانبها الأيمن.

التوأم هما من بنات أخت الأميرة ديانا ونشأوا في جنوب إفريقيا.

في وقت لاحق، قاموا بذكاء الأمر وتوجهوا إلى مطعم Carlyle، حيث استمتعوا ببعض الكوكتيلات والمحار، يعد الفندق من أشهر المواقع في نيويورك حيث كان محبوبًا من قبل جون كنيدي، وقد أطلق عليه اسم «البيت الأبيض في نيويورك» أثناء إدارته، لأن الرئيس احتفظ بجناح في الطابق الرابع والثلاثين من الفندق طوال السنوات العشر الماضية.

الليدي أميليا وإليزا حضور أسبوع الموضة في المدينة ميلانو للأزياء في ميلانو بمشاهدة المعالم السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مهرجان القاهرة للدراما.. 60 عامًا من الفن في ليلة واحدة

الأكثر قراءة

موعد الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023 وخريطة العام الدراسي الجديد

«المتحدة» تستعد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى

العام الدراسي الجديد.. الموعد الرسمي لدخول المدارس 2022-2023

العثور على جثة غريق بأسيوط يشتبه أنه أحد ضحايا تعطل «معدية» القوصية

ننشر أول صورة لـ«مريم» ضحية البيتش باجى فى بورسعيد

المشاط تلتقي وزير خارجية مولدوفا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

العباقرة.. فرسان التحدى

د. محمد عفيفي

ذكرى أحمد عرابى

أميرة ملش

يوميات سائقة أجرة

ماجد حبته

استراتيجيتنا للملكية الفكرية

مؤمن المحمدي

صالح جمعة مثلى الأعلى

أحمد الصغير

أخطاء المصريين المعرفية الشائعة عن جماعة الإخوان!

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيليين اثنين في حادث بجورجيا

لابيد يصل إسرائيل بعد مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين