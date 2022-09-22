بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

حصلت "الدستور" على أسماء التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض.

ويُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

وجاء تشكيل مجلس القضاء الأعلى كالآتي:

- المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض

- المستشار أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس محكمة النقض

-المستشار أحمد عبدالقوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض

-المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة.

-المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

-المستشار حامد حسنين محمد حسنين رئيس محكمة استئناف طنطا.

-المستشار حمادة الصاوي النائب العام