الخميس 22 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بقتل جامع قمامة في بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهم بقتل جامع قمامة في بولاق الدكرور، بسبب هاتف محمول بالسجن 3 سنوات وبراءة آخر.

وكانت قد قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، في وقت سابق إخلاء سبيل أحد المتهمين بالاعتداء بالضرب على جامع قمامة مما أسفر عن مقتله، بسبب استيلاء المجني عليه على هاتف محمول ملك أحد المتهمين في بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بمقتل شقيقها "جامع قمامة" نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن طالبين أبناء عمومة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدوا عليه بالضرب، بعد مشاهدتهما له، خلال استيلائه على هاتف أحد الطالبين، الذي سقط منه أرضا وإخفائه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

محكمة جنايات الجيزة قتل جامع قمامة بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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