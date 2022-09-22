الخميس 22 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 22-9-2022 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ads

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس، فارتفع بعضها أمام الجنيه، فيما استقرت بعض أسعار العملات وخاصة العربية أمام الجنيه المصري.

وكان الدولار الأمريكي من أكثر أسعار العملات الأجنبية التي سجلت ارتفاعات تاريخية أمام الجنيه المصري، حيث بلغت سعر الدولار 19:53 جنيه مصري، وهو سعر تاريخي لم يحققه الدولار أمام الجنيه المصري من قبل.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية  اليوم الخميس 22-9-2022 في البنوك المصرية.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

العملةشراءبيع
سعر دولار أمريكى​19.4419 جنيه مصري 19.5183 جنيه مصري
سعر يورو​19.2514 جنيه مصري19.3349 جنيه مصري
سعر جنيه إسترلينى​22.0433 جنيه مصري22.1377 جنيه مصري
سعر فرنك سويسرى​20.1659 جنيه مصري20.2535 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.5004 جنيه مصري13.5544 جنيه مصري
سعر اليوان الصينى​2.7582 جنيه مصري2.7693 جنيه مصري
سعر الدولار الكندي14.5260 جنيه مصري14.6114 جنيه مصري
سعر الكرونة الدنماركية2.5882 جنيه مصري2.6029 جنيه مصري
سعر الكرونة النرويجية1.8744 جنيه مصري1.8860 جنيه مصري
سعر الكرونة السويدية1.7629 جنيه مصري1.7733 جنيه مصري
سعر الدولار الأسترالي12.9637 جنيه مصري13.0399 جنيه مصري
txt

استقرار أسعار النفط وارتفاع الغاز بعد إعلان تعبئة الجيش الروسي

 

أسعار العملات العربية في البنوك المصرية

سعر ريال سعودى​5.1680 جنيه مصري5.1897 جنيه مصري
سعر دينار كويتى​62.8559 جنيه مصري63.1232 جنيه مصري
سعر درهم اماراتى​5.2931 جنيه مصري5.3141 جنيه مصري
سعر الدينار البحريني51.5262 جنيه مصري51.8342 جنيه مصري
سعر الريال العماني50.4649 جنيه مصري50.7517 جنيه مصري
سعر الريال القطري5.2962 جنيه مصري5.3677 جنيه مصري
سعر الدينار الأردني27.3662 جنيه مصري27.5966 جنيه مصري

خبير اقتصادى يتوقع تثبيت المركزى المصرى سعر الفائدة

أسعار العملات أسعار العملات العربية اسعار العملات الاجنبية سعر الدولار الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

الأكثر قراءة

موعد نتائج تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة| رابط الاستعلام

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة المجموع الكلى للثانوية لـ450 درجة

رابط استعلام نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 22-9-2022

المصرف المركزى الإماراتى يرفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة أساس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: أزمة الإيجور: خلاف ديني أم صراع عرقي؟

حسين دعسة

حرب أوكرانيا.. صراع الديوك وعودة سياسة الأقطاب الدولية

خالد عكاشة

انكشافات مثيرة لإخوان تونس فى قضية «تسفير الشباب» للقتال فى صفوف الإرهاب

نبيل عبدالفتاح

القوة الثقافية المصرية «3-3»: من تراجع الدور إلى الصحوة المطلوبة

محمد العسيري

نحن لا نشرب الشعر.. نحن لا نأكل الأغانى

ماجد حبته

الملكية الفكرية.. نهاية الارتباك

د هند جاد

أوهام وأصنام.. خدعة الذكورة

عبد الرحيم علي

البامية التى شوَّكت التطرف الإسلامى!

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

نجوم الفن فى عزاء زوجة خالد زكى

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم إسرائيلى ضد نية لابيد إعلان دعمه لمبدأ حل الدولتين

بايدن: لا نسعى لحرب باردة وندعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كمين سعودي لإسرائيل.. ماذا حدث بين تل أبيب والرياض على هامش «الأمم المتحدة»؟