أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 22-9-2022 فى البنوك المصرية

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس، فارتفع بعضها أمام الجنيه، فيما استقرت بعض أسعار العملات وخاصة العربية أمام الجنيه المصري.

وكان الدولار الأمريكي من أكثر أسعار العملات الأجنبية التي سجلت ارتفاعات تاريخية أمام الجنيه المصري، حيث بلغت سعر الدولار 19:53 جنيه مصري، وهو سعر تاريخي لم يحققه الدولار أمام الجنيه المصري من قبل.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 22-9-2022 في البنوك المصرية.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

العملة شراء بيع سعر دولار أمريكى​ 19.4419 جنيه مصري 19.5183 جنيه مصري سعر يورو​ 19.2514 جنيه مصري 19.3349 جنيه مصري سعر جنيه إسترلينى​ 22.0433 جنيه مصري 22.1377 جنيه مصري سعر فرنك سويسرى​ 20.1659 جنيه مصري 20.2535 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.5004 جنيه مصري 13.5544 جنيه مصري سعر اليوان الصينى​ 2.7582 جنيه مصري 2.7693 جنيه مصري سعر الدولار الكندي 14.5260 جنيه مصري 14.6114 جنيه مصري سعر الكرونة الدنماركية 2.5882 جنيه مصري 2.6029 جنيه مصري سعر الكرونة النرويجية 1.8744 جنيه مصري 1.8860 جنيه مصري سعر الكرونة السويدية 1.7629 جنيه مصري 1.7733 جنيه مصري سعر الدولار الأسترالي 12.9637 جنيه مصري 13.0399 جنيه مصري

أسعار العملات العربية في البنوك المصرية