الأربعاء 21 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهم بقتل عمه وسرقته بالشرقية

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل عمه داخل مسكنه وسرقته، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة للمتهمة الثانية، والدة المتهم لاشتراكها معه بإخفاء المسروقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "أحمد ع" عامل بأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة متأثرا بإصابته بعدة طعنات متعددة داخل مسكنه بمنطقة حى السوق بندر بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث بلبيس لمكان الواقعة وتبين قيام "أحمد م" عامل نجل شقيق المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات سابقة بشأن الميراث بين المجنى عليه والمتهم، ويوم الحادث توجه المتهم لمنزل عمه وقام بتسديد عدة طعنات بالبطن والصدر لعمه، وسرق مبلغا ماليا وهاتفه محمولا وبطاقته البنكية ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وعلى "ه س ع" ربة منزل والدة المتهم لقيامهما بإخفاء المسروقات وإحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات محبوسين على ذمة القضية رقم 7494 لشهر يونيو من عام 2022 والتي أصدرت حكمها المتقدم.

النيابة العامة محكمة الجنايات منطقة حى السوق الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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