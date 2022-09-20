الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل يتاجر في مخدر الحشيش بالشرقية

المؤبد
المؤبد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطل مخدرات بالسجن المؤبد، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار و مصادرة المخدر المضبوط،   في القضية رقم 1082 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحسينية .

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، و حسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم بقيام عاطل مقيم بدائرة القسم بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

و نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من  ضبط المتهم، وبحوزته  كمية من جوهر مخدر الهيروين.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

محكمة جنايات الزقازيق مواد مخدرة مركز شرطة الحسينية المستشار محمد على عبد الرحيم الأجهزة الأمنية بالشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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