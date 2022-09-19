كلب ضال يعقر 3 مواطنين فى صان الحجر بالشرقية

شهدت قرية الفشاشة، التابعة لمركز ومدينة صان الحجر في محافظة الشرقية، تعرض 3 مواطنين للعقر من كلب ضال في أحد شوارع بالقرية.

تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الجهات المعنية في محافظة الشرقية، إخطارًا يفيد بوجود كلب مصاب بنوبة سعار في قرية الفشاشة التابعة لمركز ومدينة صان الحجر، وإصابة عدد من أهالي البلدة بعقر الكلب الضال المصاب بالسعار.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية إصابة أحد الكلاب الضالة في القرية بنوبة سعار، وعقر ثلاثة من أهالي القرية، وذلك في أنحاء متفرقة بالجسد، قبل أن يتمكن الأهالي من محاصرة الكلب الضال وقتله في الحال.

وتبين أن الكلب الضال المصاب بنوبة سعار قد عقر 3 أشخاص، هم كل من: سيدة تُدعى الحاجة وردة، تعرضت للعقر في الوجه والقدم اليسرى والذراع اليمني، وهاني. ح. الذي تعرض للعقر في الصدر والكتف الأيمن، وإسماعيل ع، تعرض للعقر في قدمه، وتلقى المصابون الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.