الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش كرامة بالرقم القومي وسبب الإقصاء

معاش كرامة
معاش كرامة
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يبحث الكثير من المستفيدين من معاش كرامة عن رابط الاستعلام عن معاش كرامة، حيث يوفر البرنامج دعم نقدي للأسر الاكثر احتياجًا شهريًا، ويتم دمج عدد جديد من الأسر كل عدة أشهر تعلن عنهم وزارة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة 

ويهدف معاش كرامة لتوفير حياة كريمة للمصريين الأكثر احتياجًا منذ إعلان برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016، فكان لابد من حماية هذه افئة من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير دعم نقدي شهري لهم، وتعرض «الدستور» مع زيادة البحث عن رابط الاستعلام عن معاش كرامة.

رابط الاستعلام عن معاش كرامة

يستطيع المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش كرامة من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن معاش كرامة من خلال هذا الرابط من هنا.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم وخطوات تحميل الكتب المدرسية 2022/ 2023

وبعد الدخول على رابط الاستعلام عن معاش كرامة يقوم المستفيد بإدخال  الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة، ثم يقوم بااضغط على زر استعلام  ليظهر أمامه الاستعلام عن معاش كرامة.

برنامج معاش تكافل وكرامة 

برنامج تكافل وكرامة هـو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته «التضامن» تحت مظـلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضت الوزارة معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة،  عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ولكي يستمر برنامج مساعدة تكافل وكرامة  لابد من حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، حضور الأم لـ3  جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

سبب الإقصاء من تكافل وكرامة

ويتم إقصاء البعض من برنامج تكافل وكرامة إذا كان أحد المستفيدين بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات، أو يملك حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000، أو امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، يعمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها)، يعمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)، أو التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)، ملكية عمل خاص/شخصي، وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

معاش كرامة الاستعلام عن معاش كرامة رابط الاستعلام عن معاش كرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي سبب الاقصاء من تكافل وكرامة

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عبادة «المحمول»

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