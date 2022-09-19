الإثنين 19 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2٫25 طن منظفات صناعية داخل عبوات دون بيانات في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫25 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض) معبأة داخل عبوات دون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية دون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية منظفات صناعية مصنع محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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