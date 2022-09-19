الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مشاجرة وإطلاق نيران تؤدى لمقتل شاب فى الإسماعيلية

جثة
جثة
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وقعت مشاجرة بين شاب وأصدقائه فى حى السلام دائرة قسم ثان بالإسماعيلية أدت إلى مصرعه بطلق ناري، وتم نقل القتيل إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين شاب وأصدقائه بشارع الغابة وطنطا أسفرت عن مصرع شاب بطلق نارى داخل صيدلية، وفر المتهمون هاربين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، حيث وجدت شابًا ملقى على الأرض أمام صيدلية بشارع الغابة وطنطا، ومصابًا بطلق نارى فى البطن وجرح بالذراع ويصارع الموت.

وتم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، ولكنه فارق الحياة فور وصوله المجمع الطبى.

وتم التحفظ على جثة القتيل بمشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

وذكر شهود عيان أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وآخرين، وهرب المجنى عليه منهم ودخل صيدلية وتعقبوه ودخلوا خلفه الصيدلية وقاموا بإطلاق النار عليه داخل الصيدلية، وكان يحمل فى يده سلاحًا أبيض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان وثالث الإسماعيلية، من جهودهم للقبض على مرتكبى الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها.

مشاجرة حي السلام الإسماعيلية مشرحة المجمع الطبي النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

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