مصرع سباك تعرض لصعق كهربائى أثناء تركيب موتور مياه بالخانكة

لقى سباك مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء قيامه بتركيب موتور مياه كهربائي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب حدوث ماس كهربائي تسبب في وفاته على الفور، جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الخانكة باستقبال جثة شخص تعرض لصعق كهربائي وتسبب في وفاته على الفور.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ع. ش. ع"، 54 سنة، سباك، مقيم دائرة المركز، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بتركيب موتور مياه كهربائي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، بسبب حدوث ماس كهربائي وتسبب في وفاته على الفور، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.