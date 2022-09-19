حجز بائع بسبب إلحاحه على سائح وزوجته لتقديم خدمات الإرشاد السياحي

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز بائع على تحريات المباحث الجنائية بسبب إلحاحه على سائح وزوجته لتقديم خدمات الإرشاد السياحي.

وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى القنوات على تطبيق "يوتيوب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على أحد السائحين وزوجته لتقديم خدمة الإرشاد السياحى لهما حال تواجدهما بالمنطقة الأثرية بالهرم مقابل حصوله على مبلغ مالى.

وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة (بائع – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية" وتبين إستغلال تواجده بالمنطقة المشار إليها "كبائع بموجب ترخيص صادر له" وقيامه بممارسة أعمال مهنة الإرشاد السياحى للسائحين نظير مقابل مادى دون الحصول على تصريح بذلك.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأن مقطع الفيديو تم تصويره منذ شهر يونيو الماضى.

وتم التنسيق والجهات المختصة لإلغاء التراخيص الصادرة للمذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.