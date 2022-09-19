الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم الإثنين.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة

كثافات
كثافات
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شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، حالة من التكدس المروري، في معظم الشوارع والميادين، وخصوصا على محور 26 يوليو؛ بسبب زحام الموظفين للذهاب إلى أماكن عملهم، وسط تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.

وظهر تكدس بشارع فيصل الرئيسي، مرورًا بكوبري الجيزة، كما ظهرت الكثافة المرورية من كوبري جامعة القاهرة وحتى ميدان لبنان.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى الطريق الدائري وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

من جهة أخرى بادرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير تطوير مشروع محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة، مما يستلزم غلقا كليا لمحور جمال عبدالناصر للقادم من محور طلعت حرب تجاه الطريق الدائري، مرورًا بميدان جمال عبدالناصر "ميدان أرابيلا"، حيث بدأت أعمال الغلق من يوم 14-9-2022 ولحين انتهاء الأعمال، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

 القادم من محور طلعت حرب استكمال السير بمحور طلعت حرب فيمينًا محور الشباب فيمينًا شارع محمد فريد فيمينًا محور جمال عبدالناصر فالدوران والعودة تجاه مناطق الطريق الدائري ومحور عمر سليمان.

القاهرة الجيزة التكدس المروري محور 26 يوليو شارع فيصل الرئيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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النشرة المرورية اليوم الإثنين.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة

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