من وستمنستر إلى كنيسة الملك جورج.. مراسم تشييع جثمان الملكة إليزابيث غدًا

ينضم زعماء العالم إلى العائلة المالكة والنخبة السياسية وقادة الجيش والقضاء والمنظمات الخيرية في بريطانيا، للمشاركة في الجنازة الرسمية لتشييع جثمان الملكة إليزابيث غدًا الاثنين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" التي رصدت مراسم تشييع الجثمان.

وستمنستر

- تنتهي فترة بقاء الملكة في قاعة وستمنستر في الـ 6:30 صباح غدٍ الاثنين.

- بعد الساعة 10:35 صباحا بقليل، تقوم مجموعة برفع النعش ونقله إلى "عربة المدفع الرسمية" التابعة للبحرية الملكية، والتي سبق استخدامها في جنازات الملكة فيكتوريا والملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس وونستون تشرشل واللورد لويس مونتباتن.

- ويبدأ 142 فردًا من البحرية الملكية في سحب العربة التي تنطلق عند الساعة 10:44 صباحا.

- يصطف على جانبي الطريق عناصر من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية ويمر الموكب بساحة البرلمان حيث سيشكل أفراد من البحرية والجيش والقوات الجوية حرس الشرف، ترافقهم فرقة من مشاة البحرية الملكية.

- يسير الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة خلف النعش.

- يصل الموكب إلى البوابة الغربية لكنيسة وستمنستر الساعة 10:52 صباحا

- تجتمع قيادات الدولة وممثلو الحكومات في الخارج، ومنها العائلات الملكية الأجنبية، والحكام العامون ورؤساء وزراء الدول والمناطق المنضوية تحت التاج البريطاني في المستشفى الملكي في تشيلسي ويتوجهون معا إلى الكنيسة.

- المراسم تقام بمشاركة ممثلين عن الدول والمناطق التي يرأسها ملك بريطانيا، والكومنولث، والبرلمان، والبرلمانات المفوضة، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات، بالإضافة إلى سلطات القانون وخدمات الطوارئ.

- تبدأ الجنازة الرسمية في تمام الـ 11:00 صباحًا بقيادة رئيس فرع كنيسة وستمنستر، وتقوم رئيسة الوزراء ليز تراس والأمين العام للكومنولث بإلقاء كلمة.

- العظة يلقيها رئيس أساقفة كانتربري، بينما يقوم كبير الكهنة بإعلان البركة.

- القداس ينتهي عند الساعة 11:55 صباحا تقريبا، ويعقبه دقيقتا صمت في الكنيسة وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة وتتجنب الطائرات التحليق فوق وسط لندن.

- الجنازة الرسمية تنتهي عند الثانية عشر ظهرا بعزف للنشيد الوطني وعزف جنائزي.



الانتقال إلى قوس ولنجتون

- حاملو النعش سيعيدونه إلى عربة المدفع، وستسير خلفها العائلة المالكة.

- في الساعة 12:15 ظهرا، ينطلق موكب يضم الملك وبعض أفراد العائلة المالكة إلى قوس ولنجتون في هايد بارك كورنر. وتتبعهم عقيلة الملك كاميلا وزوجات وليام وهاري والأمير إدوارد - كيت وميجان وصوفي بالسيارة.

- سيصل الموكب الساعة الواحدة ظهرا إلى قوس ولنجتون، حيث يُوضع النعش على عربة للانتقال إلى وندسور.

- وتتوجه العائلة المالكة إلى وندسور بالسيارة.



الدفن في وندسور

- في تمام الساعة 3:10 مساء، يبدأ الموكب في التحرك نحو وندسور، حيث ينضم إليه الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة الساعة 3:40 من بعد الظهر.

- يتوقف الموكب أسفل الدرج الغربي لكنيسة القديس جورج الساعة 3:53 مساء.

- يبدأ قداس الوداع الأخير الساعة 4:00 مساء، يقوده رجال الدين في الكنائس القريبة من مقارها المختلفة ويكون من بين المصلين طاقم الملكة الشخصي بالإضافة إلى الحكام ورؤساء الدول التي يظل فيها العاهل البريطاني حاكما للدولة.

- وقبل الترنيمة الأخيرة، تتم إزالة تاج الإمبراطورية والكرة والصولجان من النعش ووضعها على المذبح.

- يبارك رئيس أساقفة كانتربري، ويتلو ترنيمة "حفظ الله الملك".

- عند الساعة 7:30 مساء تحضر الأسرة مراسم دفن خاصة.

ومن المقرر دفن الملكة مع زوجها الأمير فيليب في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.