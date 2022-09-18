رمضان عبدالمعز: اتباع الشهوات نتيجة طبيعية لمن لا يحافظ على الصلاة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أناسا أتت من قبل فأضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات أنفسهم، موضحا أن اتباع الشهوات نتيجة طبيعية لمن لا يحافظ على الصلاة، لأن الصلاة هي الأمان والضمان والواقي من الفتن والشدائد والمحن والمعاصي.

داعية: الصلاة هى العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن العبد أبدًا

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الأحد: الله سبحانه وتعالى قالها في كتابه العزيز بصريح العبارة: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، فالصلاة تحمي الإنسان وتجعله متصلا بالله سبحانه وتعالى، فهي أعظم عبادة.

وأكد الداعية الإسلامي، أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن العبد أبدا، إلا لو ذهب عقله، لأنه طالما الإنسان عاقل فهو مكلف بالصلاة دون عذر، مفيدا بأن الحج قد يسقط لو لم يستطع، والصيام يسقط في حالة المرض والأعذار، والزكاة تسقط حال عدم وجود الماء، عدا الصلاة التي لا تسقط أبدا، فإن لم يوجد ماء يتيمم المرء، وإن لم يعرف اتجاه القبلة يصلي أينما توجه، وإن لم يستطع القيام يصلي، فلا تضحية أبدا بالصلاة.

وكشف أن من يصلي بكسل فالقرآن يقول عنه منافق، فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: "وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالي"، متابعا: فما بالك باللي ميصليش خالص؟ لازم نصلي ونساعد بعض على المداومة عليها وعدم التفريط فيها أبدا.