الأحد 18 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رمضان عبدالمعز: اتباع الشهوات نتيجة طبيعية لمن لا يحافظ على الصلاة

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
ads

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أناسا أتت من قبل فأضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات أنفسهم، موضحا أن اتباع الشهوات نتيجة طبيعية لمن لا يحافظ على الصلاة، لأن الصلاة هي الأمان والضمان والواقي من الفتن والشدائد والمحن والمعاصي.

داعية: الصلاة هى العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن العبد أبدًا

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الأحد: الله سبحانه وتعالى قالها في كتابه العزيز بصريح العبارة: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، فالصلاة تحمي الإنسان وتجعله متصلا بالله سبحانه وتعالى، فهي أعظم عبادة.

وأكد الداعية الإسلامي،  أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن العبد أبدا، إلا لو ذهب عقله، لأنه طالما الإنسان عاقل فهو مكلف بالصلاة دون عذر، مفيدا بأن الحج قد يسقط لو لم يستطع، والصيام يسقط في حالة المرض والأعذار، والزكاة تسقط حال عدم وجود الماء، عدا الصلاة التي لا تسقط أبدا، فإن لم يوجد ماء يتيمم المرء، وإن لم يعرف اتجاه القبلة يصلي أينما توجه، وإن لم يستطع القيام يصلي، فلا تضحية أبدا بالصلاة.

وكشف أن من يصلي بكسل فالقرآن يقول عنه منافق، فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: "وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالي"، متابعا: فما بالك باللي ميصليش خالص؟ لازم نصلي ونساعد بعض على المداومة عليها وعدم التفريط فيها أبدا.

اتباع الشهوات الصلاة الشيخ رمضان عبدالمعز الحج

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

الرئيس السيسى يوجه بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير فى سيناء

تفاصيل زيارة قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية لكفرالشيخ

ضبط شخص للنصب على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم داخل إحدى السفارات

«هيئة الدواء» تُقرر ترخيص مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة

سوسن بدر: لن أعمل مع عمرو سعد مرة أخرى.. وتعرضت لاكتئاب شديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

هموم الأدباء فى مصر

جمال-أسعد

نادى عيون مصر توضيحات غير طائفية

مؤمن المحمدي

قليل البخت

محمود خليل

ماذا بقى من التشيع فى مصر؟

ماجد حبته

شجرة مريم

د.أحمد الخميسى

شنودة.. لمن؟

حسين دعسة

البنك الدولى يحذر من التضخم والركود.. ذوبان البشرية!

علي سعدة

نقاط للتفكير

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة

رغم زياراتها للشرق الأوسط.. لماذا لم تزُر الملكة إليزابيث إسرائيل؟