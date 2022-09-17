حبس 15 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم السبت، بحبس 15 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقي القبض عليهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة في حملة مكبرة بعدد من مراكز القليوبية.

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها: ضبط 14 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 15 متهمًا، لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2439 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.