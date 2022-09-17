السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 15 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القليوبية

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم السبت، بحبس 15 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقي القبض عليهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة في حملة مكبرة بعدد من مراكز القليوبية. 

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها: ضبط 14 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 15 متهمًا، لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2439 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

15 متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات إتجار فى المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة أقراص المخدرة الذخائر غير المرخصة العامه لمكافحة المخدرات بمديرية أمــن القليوبية

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