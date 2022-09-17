السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع 3 أطنان و200 كيلو دقيق بلدى بالسوق السوداء بالدقهلية

دقيق
دقيق
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شنت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم السبت، حملة على عدد من مخابز الخبز المدعم، للتأكد من مدى جودة المعروض للمواطنين، وضبط المتلاعبين وذلك في نطاق مركز أجا.

وشارك في الحملة علي حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ويحيي السيد مدير إدارة تموين أجا، وعضوية مصطفى عوض من، مأموري الضبط القضائي.

أسفرت الحملة عن ضبط 2 مخبز، وذلك لمخالفتهم التوجية الوزاري رقم 30 لسنة 2017، وتصرفهما في إجمالي 64 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما بما يعادل 3 أطنان و200 كيلوجرام، وضبط مخبز آخر يقوم بإنتاج الخبر ناقص الوزن بمقدار 16 جرامات و9 جرامات، وذلك بالمخالفة للتوجه الوزاري رقم 37 لسنة 2020.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مديرية التموين بالدقهلية مخابز الخبز المدعم ضبط المتلاعبين مركز أجا الحملة الضبط القضائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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