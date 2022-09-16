الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 3 تجار مخدرات ضبطوا فى حلوان

النيابة
النيابة
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تجري النيابة العامة بحلوان تحقيقات موسعة في واقعة إلقاء القبض على 3 تجار مخدرات بمنطقة العزبة القبلية، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وميزان حساس، وذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم.

بداية التفاصيل عندما خرج النقيب محمود عز، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بحملة ليلية لضبط المشتبه بهم والخارجين عن القانون، فقد شن حملة سريعة على منطقة العزبة القبلية، ونجح في ضبط كل من «إبراهيم. م. س»، 25 عامًا، عاطل، ومقيم العزبة القبلية، وشهرته «إبراهيم حمودة»، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين، وميزان حساس، وضبط «عمرو م. س»، 28 عامًا، عاطل، ومقيم عرب غنيم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، و«كريم. ع. أ»، 22 عامًا، ميكانيكي، ومقيم العزبة القبلية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين.

وباصطحابهم إلى ديوان القسم، ومواجهتهم أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق المكاسب المادية غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات.

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وائل لطفي

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