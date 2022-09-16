الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع نجار صدمته سيارة مسرعة فى بسيون

جثة
جثة
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لقي نجار صدمته سيارة مسرعة مصرعه أثناء عبوره الطريق في قرية مشال التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير علي طريق قرية مشال، أسفر عن مصرع شاب وتعطل حركة المرور على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع نجار مقيم بقرية شبراطو بدائرة مركز بسيون.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسيير حركة المرور مرة أخرى على الطريق.

نجار سيارة محافظة الغربية اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه شرطة النجدة

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