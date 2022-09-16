مصرع نجار صدمته سيارة مسرعة فى بسيون

لقي نجار صدمته سيارة مسرعة مصرعه أثناء عبوره الطريق في قرية مشال التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير علي طريق قرية مشال، أسفر عن مصرع شاب وتعطل حركة المرور على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع نجار مقيم بقرية شبراطو بدائرة مركز بسيون.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسيير حركة المرور مرة أخرى على الطريق.