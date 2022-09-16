يبحث الكثيرون من الراغبين في الانضمام للعمل بوزارة الداخلية، عن تنسيق كلية الشرطة 2022 عبر محركات البحث، وذلك للتقدم إلى كلية الشرطة للعام الحالي.

رابط تنسيق كلية الشرطة 2022 وشروط القبول

وأتاحت وزارة الداخلية الاطلاع على تفاصيل تنسيق كلية الشرطة 2022 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يوجد به كافة التفاصيل اللازمة عن تنسيق كلية الشرطة من خلال الرابط التالي (من هنا).

تنسيق كلية الشرطة 2022 أعلنت عنه وزارة الداخلية فور موافقة الوزير عن قبول دفعة جديدة لطلبة كلية الشرطة منذ ما يقرب من شهرين في المؤتمر الذي أقيم بأكاديمية الشرطة، بحضور مساعد وزير الداخلية وقيادات الأكاديمية.

وأعلنت وزارة الداخلية في المؤتمر الذي أقيم في الأكاديمية عن أن تنسيق كلية الشرطة 2022، يبدأ من مجموع 65% كحد أدنى بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

كما حددت وزارة الداخلية تنسيق كلية الشرطة 2022، بالنسبة لحملة المؤهلات العليا من درجة الليسانس في الحقوق (ذكور وإناث) ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بحد أدنى تقديد (مقبول) لهذا العام 2022 أو العام السابق 2021.

وعن تنسيق كلية الشرطة 2022 بالنسبة لمؤهلات الجامعية في التخصصات (الضباط المتخصصين) التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) فقد حددته وزارة الداخلية، بحد أدنى تقديد (جيد) لهذا العام 2022 أو العام السابق 2021.

تنسيق كلية الشرطة 2022

الدخول على موقع وزارة الداخلية، واختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة، أو الدخول بشكل مباشر (من هنا).

- يجب على الطالب اختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

- اختيار تسجيل البيانات، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة، وبيانات الشخص مثل الطول، الوزن، وهكذا..

- الضغط على التسجيل، ويتيح الموقع للطالب اختيار اليوم المناسب له؛ لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة.

شروط القبول بكلية الشرطة 2023/2022:

1-لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- ألا يقل طول القامة علو 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

7- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

9- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.