الجمعة 16 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انسيابية فى حركة السيارات بمعظم أنحاء محافظتى القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت الطرق والميادين العامة انسيابية في حركة المرور في معظم أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك سيولة مرورية في حركة السيارات بجميع الشوارع والميادين الرئيسية وسط تواجد رجال الأمن؛ تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للموظفين بالهيئات والمؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة.

أبرزها حالة انسيابية في الطريق من مدينة نصر المؤدي إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية على بعض المناطق بالمحافظة، ومنها ميدان التحرير ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد، وسط حالة من الانسيابية والسهولة في سير السيارات والحركة المرورية.

وانتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المُؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

بينما شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة شهد انسيابية في حركة المرور، بالإضافة إلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان.

حركة المرور الميادين العامة القاهرة الجيزة رجال الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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