أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 16-9-2022
استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تراجع عالمي لأسعار مواد البناء؛ بسبب حالة الركود المسيطرة على السوق العالمي والمصري.
أسعار مواد البناء اليوم
وقد اتجهت بعض شركات الحديد لرفع سعر طن الحديد، كما اتجهت بعض شركات الأسمنت لرفع سعر الأسمنت رغم التراجع الذي يشهده السوق العالمي.
وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.
سعر طن الحديد اليوم
- سعر طن الحديد عز الدخيلة من 17700 جنيه إلى 17750 جنيهًا.
- سعر طن الحديد المصريين من 17400 جنيه إلى 17500 جنيه.
- سعر طن الحديد بشاي من 17600 جنيه إلى 17600 جنيه.
- سعر طن الحديد العتال من 17000 جنيه إلى 17400 جنيه.
- سعر طن الحديد عطية من 15700 جنيه إلى 15750 جنيهًا.
- سجل سعر طن الحديد سرحان 15750 جنيهًا.
- سعر طن الحديد المراكبي 15750 جنيهًا.
- سجل سعر طن الحديد الكومي 15900 جنيهًا.
- سعر حديد المعادي 15900 جنيه.
- سعر حديد العشري 16000 جنيه.
سعر الأسمنت
- سجل سعر أسمنت المسلح من 1840 جنيه إلى 1480 جنيهًا.
- سعر أسمنت النصر من 1435 جنيه إلى 1440 جنيهًا.
- بلغ سعر أسمنت الممتاز 1520 جنيهًا.
- بلغ سعر أسمنت الصعيد 750 جنيهًا.
- وصل سعر أسمنت وادي النيل (المصري) من 1410 جنيهات إلى 1420 جنيهًا.
- سجل سعر أسمنت المخصوص من 1440 جنيهًا إلى 1450 جنيهًا.
- بلغ سعر أسمنت السويس1420 جنيهًا.
- سجل سعر أسمنت حلوان1470 جنيهًا.
- سجل سعر أسمنت السويدي من 1530 جنيه إلى 1540 جنيهًا.
- بلغ سعر أسمنت قنا (المسلة) من 1420 جنيهًا إلى 1430 جنيهًا.
- سجل سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 1470 جنيهًا حتى 1480 جنيهًا.
- بلغ سعر أسمنت العامرية 1450 جنيهًا.
- وصل سعر أسمنت البرج 1450 جنيهًا.
- بلغ سعر أسمنت تايتان 1440 جنيهًا.