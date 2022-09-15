استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم حيث ثبت سعر الحديد والأسمنت عند نفس الأسعار التي سجلها منذ بداية تعاملات الإسبوع الجاري.

وكانت بعض شركات الحديد قد اتخذت الشهر الماضي قرار برفع سعر الحديد رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق ورغم تراجع أسعار مواد البناء عالميًا.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15-9-2022

سعر الحديد

ووصل سعر الحديد المصريين الي 19270 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ويختلف السعر عندما يصل الي المستهلك فيزيد ما يقرب من ٦٠٠ جنيه على سعر الطن .

وسجل سعر الحديد حديد عز 19400 جنيه مصري .

ووصل سعر الحديد بشاي 19400 جنيه مصري .

وبلغ سعر الحديد العتال. 19200 جنيه مصري .

ووصل سعر الحديد عطيه 19100 جنيه مصري .

وسجل سعر الحديد سرحان 19100 جنيه مصري .

ووصل سعر حديد المراكبي 19100 جنيه مصري .

وبلغ سعر حديد المصريين 19270 جنيه مصري .

وسجل سعر حديد مصر الكومي 19000 جنيه مصري .

وبلغ سعر حديد المعادي 19000 جنيه مصري .

أسعار الحديد العشرى 19000 جنيه مصري .

أسعار حديد مصر ستيل 19000 جنيه مصري .

سعر الأسمنت

وشهد سعر الأسمنت استقرار سعري خلال تعاملات اليوم الخميس ليستقر عند نفس مستويات الأسعار التي سجلها خلال الأسابيع الماضية.

وكان سعر الأسمنت في مصر قد شهد خلال العام الجاري ارتفاعات سعرية كبيرة بعد قرار جهاز حماية المنافسة الذي صدر العام الماضي وسمح بتخفيض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام.

وجاء سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم كالتالي :