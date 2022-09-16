الجمعة 16 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة 16-9-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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استقر أداء أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة.

 

وتستقر أسعار العملات خلال يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع حيث تغلق البنوك في أجازتها الإسبوعية وتتوقف عملية التداولات.

البنك المركزى يحذر من التعامل فى العملات الافتراضية المشفرة

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

سجل سعر الدولار شراء 19.34 جنيه مصري، بينما سعر بيع الدولار اليوم 19.4

بلغ سعر شراء اليورو اليوم 19.2665 جنيه مصري، بينما سعر بيع اليورو اليوم 19.369 جنيه مصري 

سعر شراء الجنيه الإسترليني 22.2661 جنيه مصري ، بينما سعر بيع الجنيه الاسترليني 22.4051 جنيه مصري. 

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بلغ سعر الدولار الكندي الشراء 14.676 جنيه مصري، وبلغ سعر البيع 14.7484 جنيه مصري 

 

بلغ سعر الكرون الدانماركي سعر الشراء 2.5904 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع 2.6046 جنيه مصري 

 

سعر الكورن النرويجي سعر الشراء 1.9115 جنيه مصري، وبلغ سعر البيع 1.9253 جنيه مصري 

 

بلغ سعر الكرونا السويدي سعر الشراء 1.8029 جنيه مصري، وبينما سعر البيع 1.8169 جنيه مصري 

 

وصل سعر الفرنك السويسري سعر الشراء 20.0602 جنيه مصري. سعر البيع 20.1684 جنيه مصري 

 

بلغ سعر الين الياباني سعر الشراء 13.4661 جنيه مصري، سعر البيع 13.5854 جنيه مصري 

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بلغ سعر الدولار الأسترالي سعر الشراء 13.0371 جنيه مصري، وسعر البيع 13.1338 جنيه مصري 

 

أسعار العملات العربية

سعر شراء الدينار الكويتي 60.4564 جنيه مصري، وسعر بيع الدينار الكويتي 62.8645 جنيه مصري .

سعر شراء الريال السعودي 5.1388 جنيه مصري ، بينما بلغ سعر بيع الريال السعودي 5.1609 جنيه مصري. 

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فى البنك الأهلي سعر الشراء 5.2622 جنيه مصري ، بينما بلغ سعر البيع 5.2818 جنيه مصري.

 

وصل سعر الدينار البحرينى فى البنك الأهلي سعر الشراء 49.9742 جنيه مصري ، بينما بلغ سعر البيع 51.4603 جنيه مصري 

 

وصل سعر الريال العماني سعر الشراء 49.0863 جنيه مصري ، سعر البيع 50.3896 جنيه مصري 

 

بلغ سعر الريال القطري سعر الشراء 4.959 جنيه مصري ، بينما بلغ سعر البيع 5.3034 جنيه مصري

 

بلغ سعر الدينار الأردني للشراء اليوم 26.8985 جنيه مصري ، بينما بلغ سعر بيع الدينار الأردني 27.3663 جنيه مصري .

أسعار العملات أسعار العملات العربية أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات الاجنبية الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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