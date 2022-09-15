الخميس 15 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز مدير مخزن لحيازته مواد وسلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق بالجيزة، حجز مدير مخزن 24 ساعة علي ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات فى اتهامه لحيازته مواد وسلع غذائية غير مرخصة ومجهولة المصدر، كما تم التحفظ علي المضبوطات.

ووردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام مالك مخزن مواد غذائية غير مرخص بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "18 طن دقيق أبيض، 6000 لتر زيت طعام" مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

الجيزة حجز مدير مخزن سلع غذائية مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلاح الشائعات

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