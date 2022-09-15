تفاصيل حصول «هنداوى» على نشر أعمال نصر حامد أبوزيد
أعلنت مؤسسة "هنداوي" أنها قد حصلت على كل حقوق نشر أعمال المفكر المصري نصر حامد أبوزيد، بعد عام كامل من التفاوض مع أسرة المفكر الراحل لإقناعهم.
هنداوي تحصل على أعمال المفكر المصري نصر حامد أبو زيد
ولهذا الغرض كتب مروان خليفة، أحد مسئولي مؤسسة هنداوي على صفحته الشخصية، أن التواصل كان يتم منذ عام كامل لإتاحة أعمال المفكر الكبير، وأوضح أن "هنداوي" ستطرح خلال الفترة المقبلة مؤلفات دكتور نصر حامد أبو زيد إلكترونيًا عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني «هنداوي كتب».
وفي النهاية حصلت المؤسسة على حق وإتاحة كل الأعمال للجمهور بالمجان.
من هو نصر حامد أبو زيد؟
نصر حامد أبو زيد هو أكاديمي مصري، متخصص في فقه اللغة العربية. قال بإن النص الديني الأصلي هو منتج ثقافي، بمعنى أن الله يخاطب البشر وفقاً لثقافتهم.
نشأ في أسرة ريفية بسيطة، ولد في إحدى قرى طنطا في 10 يوليو 1943، في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية ليستطع استكمال دراسته الجامعية، لأن أسرته لم تكن لتستطيع أن تنفق عليه في الجامعة، لهذا اكتفى في البداية عام 1960 بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي.
حياة نصر حامد أبو زيد المهنية
ثم استكمل دراسته الجامعية، والحصول على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب جامعة القاهرة 1972م، بتقدير ممتاز، مما مكنه من استئناف دراسته العليا، وتم تعيينه معيدا بقسم اللغة العربية جامعة القاهرة في نفس العام.
قدم أبحاثه للحصول على درجة أستاذ، تكونت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بينهم د.عبد الصبور شاهين الذي اتهم في تقريره د. نصر بالكفر، وتلقى المتشددون الاتهام، وحدثت القضية المعروفة التى انتهت بترك نصر الوطن إلى المنفى، منذ 1995 بعد أن حصل على درجة أستاذ.
أعمال نصر حامد أبو زيد باللغة العربية
- الاتجاه العقلي في التفسير "دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة" وكانت رسالته للماجستير.
- فلسفة التأويل "دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي" وكانت رسالته للدكتوراه، في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية.
- مفهوم النص دراسة في علوم القرآن
- إشكاليات القراءة وآليات التأويل "مجموعة دراساته المنشورة في مطبوعات متفرقة"
- نقد الخطاب الديني
- المرأة في خطاب الأزمة "طبع بعد ذلك كجزء من دوائر الخوف"
- البوشيدو "ترجمة وتقديم نصر أبو زيد"
- الخلافة وسلطة الأمة نقله عن التركية عزيز سني بك "تقديم ودراسة نصر أبو زيد"
- النص السلطة الحقيقة "مجموعة دراسات ومقالات نشرت خلال السنوات السابقة"
- دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة "يتضمن الكتاب السابق المرأة في خطاب الأزمة"
- الخطاب والتأويل "مجموعة دراسات، تتضمن تقدمة كتاب الخلافة وسلطة الأمة"
- التفكير في زمن التكفير "جمع وتحرير وتقديم نصر أبو زيد عن قضية التفريق بينه وبين زوجته وردود الفعل نحوها"
- القول المفيد في قضية أبوزيد "تنسيق وتحرير نصر أبوزيد عن قضية التفريق بينه وبين زوجته".
- هكذا تكلم ابن عربي "يعيد فيها الباحث مراجعة دراسته عن ابن عربي"