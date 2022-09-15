تفاصيل حصول «هنداوى» على نشر أعمال نصر حامد أبوزيد

أعلنت مؤسسة "هنداوي" أنها قد حصلت على كل حقوق نشر أعمال المفكر المصري نصر حامد أبوزيد، بعد عام كامل من التفاوض مع أسرة المفكر الراحل لإقناعهم.

هنداوي تحصل على أعمال المفكر المصري نصر حامد أبو زيد

ولهذا الغرض كتب مروان خليفة، أحد مسئولي مؤسسة هنداوي على صفحته الشخصية، أن التواصل كان يتم منذ عام كامل لإتاحة أعمال المفكر الكبير، وأوضح أن "هنداوي" ستطرح خلال الفترة المقبلة مؤلفات دكتور نصر حامد أبو زيد إلكترونيًا عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني «هنداوي كتب».

وفي النهاية حصلت المؤسسة على حق وإتاحة كل الأعمال للجمهور بالمجان.

من هو نصر حامد أبو زيد؟

نصر حامد أبو زيد هو أكاديمي مصري، متخصص في فقه اللغة العربية. قال بإن النص الديني الأصلي هو منتج ثقافي، بمعنى أن الله يخاطب البشر وفقاً لثقافتهم.

نشأ في أسرة ريفية بسيطة، ولد في إحدى قرى طنطا في 10 يوليو 1943، في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية ليستطع استكمال دراسته الجامعية، لأن أسرته لم تكن لتستطيع أن تنفق عليه في الجامعة، لهذا اكتفى في البداية عام 1960 بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي.

حياة نصر حامد أبو زيد المهنية

ثم استكمل دراسته الجامعية، والحصول على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب جامعة القاهرة 1972م، بتقدير ممتاز، مما مكنه من استئناف دراسته العليا، وتم تعيينه معيدا بقسم اللغة العربية جامعة القاهرة في نفس العام.

قدم أبحاثه للحصول على درجة أستاذ، تكونت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بينهم د.عبد الصبور شاهين الذي اتهم في تقريره د. نصر بالكفر، وتلقى المتشددون الاتهام، وحدثت القضية المعروفة التى انتهت بترك نصر الوطن إلى المنفى، منذ 1995 بعد أن حصل على درجة أستاذ.

أعمال نصر حامد أبو زيد باللغة العربية