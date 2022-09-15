الخميس 15 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبيب حساسية ومناعة يوضح طرق الوقاية من نزلات برد الخريف

الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران
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يعاني العديد من الأشخاص نزلات البرد والأنفلونزا في فصل الخريف ويتزايد الأمر في فصل الشتاء، من التهاب الحلق وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض التي تُصاب البعض في هذه الفصول.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مع برودة الطقس وقرب العطلات يسهل هذا انتقال الجراثيم من شخص لآخر، كما أنه يعد بيئة خصبة لانتقال العديد من الأمراض ما بين شخص وآخر.

وأضاف بدران أنه من أكثر الأمراض ظهورًا وانتشارًا في فصل الخريف هي الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وحساسية الجيوب الأنفية الناتجة من التقلبات الجوية، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بالمرض.

  1. اغسل يديك جيدًا

باستخدام الماء الدافئ والصابون، افرك يديك بقوة لمدة 20 ثانية على الأقل أثناء غسل الجلد حول الجلد وتحت الأظافر وفي تجاعيد يديك. ثم اشطفه جيدًا، يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول في الأوقات التي لا يتوفر فيها الصابون والماء.

2- احتواء السعال والعطس

لتجنب انتقال الجراثيم إلى يديك، اسعل أو اعطس في منديل ورقي أو في ثنية مرفقك.

3- تجنب الحشود قدر الإمكان

4-استخدم عناصر شخصية منفصلة في منزلك

لا تشارك الأواني أو الأكواب أو الأطباق مع الآخرين، واستخدم مناشف منفصلة في الحمام.

5-إذا كنت لا تزال تمرض هذا الموسم على الرغم من بذل قصارى جهدك فابق في المنزل حتى تختفي الأعراض أو لمدة 24 ساعة على الأقل إذا كنت تتناول مضادًا حيويًا.

هذه طريقة فعالة لتجنب انتشار مرضك للآخرين.

6-من الجيد أيضًا التخلص من أي فراشي أسنان أو أشياء شخصية أخرى يمكن أن تحتوي على جراثيمك.

7- لا تتوقف عن الحركة

يمكن أن يساعد النشاط البدني كثيرًا في الوقاية من الأمراض، لذا لابد من الحرص  على ممارسة أنشطة مثل المشي أو التمارين المائية.

نزلات البرد والإنفلونزا الأنفلونزا في فصل الخريف فصل الخريف التهاب الحلق أمراض الجهاز التنفسي اغسل يديك جيد ا نزلات البرد وحساسية الأنفلونزا الموسمية النشاط البدني

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